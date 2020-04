Coronavirus, le celebrazioni con il Vescovo e gli esercizi spirituali on line

Ecco le celebrazioni del vescovo Calogero Marino per la Settimana santa che ovviamente, in conformità alle direttive generali Cei, si svolgeranno a porte chiuse e senza concorso di popolo (direttive che consentono la celebrazione solo nelle cattedrali e nelle parrocchie).

Giovedì santo (9 aprile) alle 18 Messa in Duomo. Il rito del Venerdì santo, il 10 aprile alle 17, sarà invece celebrato in un luogo molto significativo, la cappella dell’ospedale San Paolo in Valloria. La veglia pasquale sarà quindi sabato 11 alle 21 nuovamente in Cattedrale così come il Pontificale del giorno di Pasqua, domenica 12 alle 10.30.

Di queste celebrazioni saranno ripresi poi estratti video che saranno visibili in differita sul canale Youtube “Diocesi Savona-Noli” e quindi condivisi sui social a partire dalla pagina Facebook de “Il Letimbro”.

Nei tempi del coronavirus, è la tecnologia a favorire le occasioni condivise di preghiera. In vista dei giorni più importanti dell’anno liturgico, il vescovo Marino sta realizzando, con la collaborazione del segretario don Andrea Camoirano, brevi video per ogni giorno della Settimana santa, una sorta di esercizi spirituali on line che dalla domenica delle Palme alla Domenica di Pasqua, aiuteranno coloro che desidereranno fare un percorso di preparazione al giorno della Resurrezione.

I filmati vengono pubblicati ogni mattina alle 8.30 sul canale Youtube “Diocesi Savona-Noli” e poi ripresi dalle pagine social della Pastorale giovanile e de Il Letimbro.