Albenga: compra un fiore o una pianta e aiuti la Croce Bianca

"Ogni fiore è pegno d'amore", diceva un proverbio di tantissimi anni fa. Oggi forse quel proverbio non se lo ricorda più nessuno o quasi, ma acquistando un fiore si può dimostrare amore per la propria città e per chi ne tutela la salute, ogni giorno. E non solo un fiore: anche una delle tante belle, colorate e profumate aromatiche liguri.

Ecco quindi la proposta di "Il Pensiero", negozio di fiori e piante in piazza del Popolo ad Albenga: "In questo momento difficile per tutti abbiamo pensato di unirci più che mai coinvolgendo alcune fra le tante aziende del territorio, dalle quali ci riforniamo da anni, con il desiderio di aiutare chi oggi, come tutti i giorni, ricopre un ruolo importante per la nostra città: la Pubblica Assistenza Croce Bianca Albenga. Ogni acquisto, infatti, comprende la donazione di 5 euro alla Croce Bianca.

Tramite l’acquisto di piante di produzione locale, che possono portare un po’ di colore nelle nostre case e dare gusto ai nostri piatti, possiamo fare la nostra parte!"