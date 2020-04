L'Istituto Alberghiero "Migliorini" dona derrate alimentari alla Croce Verde di Finalborgo

Una cospicua donazione di derrate alimentari arriva alla Croce Verde di Finalborgo dall’Istituto per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “A. Migliorini” di Finale Ligure. Nella fornitura si trovano tanti beni di prima necessità, che si prestano a molteplici utilizzi, come pasta e riso, farina e semola, patate, latte e bevande analcoliche di vario tipo.

Spiega la dirigente scolastica del “Migliorini”, professoressa Angela Cascio: “Ancora non sappiamo se riusciremo a concludere quest’anno scolastico rientrando nelle classi, ma questo obiettivo appare sempre più lontano e improbabile. E anche se ciò avvenisse, ci focalizzeremmo sul programma teorico, che malgrado il forte impegno profuso nella didattica a distanza ha subito un forte rallentamento, minimizzando la pratica. Per cui ci siamo ritrovati ad avere queste scorte, nei nostri laboratori, che andavano amministrate in qualche modo e abbiamo deciso che il gesto più corretto fosse quello di donarle in beneficenza”.

La Croce Verde Finalborgo è una realtà profondamente calata nel tessuto sociale finalese e conosce bene le situazioni di disagio economico, purtroppo ulteriormente accentuate dalla violenta crisi che si è abbattuta a seguito delle misure di contenimento del Coronavirus. Per cui i militi del sodalizio di pubblica assistenza sapranno distribuire nel modo migliore le scorte donate dal “Migliorini”, facendole avere a chi ne ha realmente bisogno.