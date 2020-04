Alassio, il Carrefour Market organizza una raccolta alimentare a favore degli alassini in difficoltà

Carrefour Market di Alassio ha organizzato una raccolta alimentare insieme alla Onlus Zandra a favore dei cittadini alassini in difficoltà.

Oggi verrà inviato un carico di colombe all'ospedale di Albenga e un uovo di cioccolato Gigante alla croce Rossa.

"Carrefour ha dato il la per l'iniziativa, poi ogni punto vendita ha reagito di conseguenza, Alassio per quanto riguarda la beneficenza è molto attivo, il direttore Agostino Guagliardo ci tiene molto per cui coinvolge il personale in questo genere di iniziative. Abbiamo informato i clienti sia con la cartellonistica, sia verbalmente alle casse rassicurandoli che tutto ciò che avrebbero donato sarebbe finito davvero sul tavolo delle famiglie alassine in difficoltà, questo li ha resi partecipi e abbiamo avuto una splendida risposta in collaborazione e vicinanza, La raccolta continuerà la settimana prossima e siamo certi di chiamare di nuovo la protezione civile per un altro carico" dicono dal supermercato.