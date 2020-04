Albenga: boom di domande per il contributo di solidarietà alimentare

Comunicazione di servizio dal Comune di Albenga: "In considerazione dell'elevatissimo numero di richieste che sono pervenute al protocollo del Comune di Albenga riguardo alla domanda per ottenere i bonus di solidarietà alimentare, si comunica che, sebbene tutte le richieste vengano prese in considerazione ed istruite, non è possibile, da parte degli uffici competenti, rispettare il termine delle 24 ore che in primo momento ci si era prefissi".