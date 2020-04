Emergenza Covid-19 ad Albenga, l'amministrazione Tomatis ringrazia gli uffici comunali

Grande lavoro degli uffici comunali nella gestione dell’emergenza Covid- 19 e delle ripercussioni che questa ha avuto sul territorio e sull’attività degli uffici stessi.

Straordinario l’impegno profuso in particolare nella gestione della distribuzione dei buoni spesa, a tal proposito il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessore alle Politiche Sociali Simona Vespo e l’amministrazione tutta affermano: “Questa emergenza, nella sua estrema gravità e drammaticità, ha creato occasioni per ognuno di dare il meglio di sé, con straordinario impegno e spirito di sacrificio. Ne abbiamo testimonianza quotidiana nel mondo della sanità e nel mondo del volontariato. Possiamo dire con orgoglio che anche il Comune non è stato da meno".

"Desideriamo ringraziare di cuore tutti gli uffici comunali per l'impegno profuso, per la disponibilità e per la prontezza dimostrate e per gli ottimi risultati raggiunti. Una menzione particolare va ai servizi sociali e all’ufficio protocollo che hanno organizzato e gestito il servizio di assegnazione dei bonus di solidarietà alimentare conseguente all'emergenza sanitaria in atto".

"Senza la loro collaborazione, il loro senso del dovere e la loro abnegazione non sarebbe stato possibile far fronte in così pochi giorni al compito assai gravoso, straordinario e improvviso che è stato richiesto - concludono - Il vostro agire ha rappresentato nell'occasione un modello raro di efficienza e di serietà” concludono.