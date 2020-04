Su Radio Onda Ligure 101 intervista a Beppe Carletti dei Nomadi

Questa mattina, martedì 7 aprile, intervista a Beppe Carletti dei Nomadi su Radio Onda Ligure 101. Sarà l'occasione per presentare “Fuori la Paura", il brano interpretato dai Nomadi e Paolo Belli, dedicato all'emergenza Coronavirus.

Tutti i proventi realizzati saranno devoluti all’ IRCCS dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per la ricerca in atto sul farmaco anti Covid-19.



Il brano è stato realizzato in questi giorni, proprio per questo gli artisti hanno potuto registrare tracce audio e voce negli studi improvvisati delle proprie abitazioni e trasferire tutto il “lavoro a distanza” in un unico pezzo grazie alle sapienti mani di Atos Travaglini, sound engineer dei Nomadi e alla supervisione di Massimo Vecchi (bassista dei Nomadi) che ha tracciato la linea guida.



L'intervista telefonica a Beppe Carletti - storico cofondatore dei Nomadi - è in programma alle 12 e 10 circa nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana. Sarà possibile seguire la diretta anche on line sul sito www.ondaligure.it o scaricando la app dall'Apple Store o dal Google Play Store.