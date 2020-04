Savona e l'ordinanza per l'obbligo di utilizzo delle mascherine. Caprioglio: "La firmerò solo quando le avremo per tutti i cittadini"

"Non posso firmare un'ordinanza se poi non metto nelle condizioni i cittadini di reperire le mascherine".

Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio nel corso della diretta per fare il punto sulla situazione savonese durante l'emergenza Coronavirus, è intervenuta in merito all'ordinanza che obbligherebbe i cittadini all'utilizzo della mascherina come deciso in alcuni comuni del savonese dai sindaci di Stella, Borghetto, Albenga e Pietra Ligure.

"A Savona con l'ultimo ordine arrivato dalla protezione civile sono state consegnate circa 6mila mascherine mono uso, i cittadini savonesi sono circa 60mila. Un 10% che dobbiamo consegnare a chi lavora sul territorio e sono a rischio, gli agenti della polizia locale, i dipendenti, gli autisti, i volontari delle croci, un elenco lunghissimo, e si sono esaurite nel giro di due giorni" spiega la prima cittadina.

"L'ordinanza da fare è nel momento in cui io ordino qualcosa e posso mettere in condizione i cittadini di ottemperare a questa cosa" continua il sindaco di Savona.