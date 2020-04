Carabinieri sanzionano otto giovanissimi a Tovo. Il sindaco Oddo: "Stupidi e irresponsabili"

"Ho saputo che domenica sera durante un giro di controllo del nostro territorio, la pattuglia dei Carabinieri di Pietra Ligure ha trovato ben 8 giovanissimi tovesi (alcuni minorenni) assembrati nella piazzetta davanti al Museo dell'Orologio da Torre a Bardino Nuovo, a fumare e a cazzeggiare come se niente fosse, in barba ai divieti e alle transenne che dal 23 marzo impediscono l'accesso all'area. Sono scattate le sanzioni: 400,00 euro a testa". Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo, affida a Facebook un duro sfogo relativo ad un episodio avvenuto domenica scorsa nella piazza del paese.

"Vi domando, cari ragazzi, cosa non avete capito di quanto sta succedendo al nostro mondo? - prosegue Oddo - Vi fa davvero così schifo la vostra vita Pensate di essere immuni o siete purtroppo semplicemente scemi? Vi consiglio di andare a fare un giro nei reparti ospedalieri di Albenga, di Savona o anche di Pietra Ligure dove si sta lottando per salvare vite, dove ogni giorno si prova ad alleviare i dolori a tante persone, donne e uomini magari contagiati perché c'è in giro gente irresponsabile come voi. Vi consiglio di andare a parlare con gli infermieri, i militi delle pubbliche assistenze, con i medici che quotidianamente lavorano a stretto contatto con il dolore. Vi porterei a parlare con chi ha perso un parente per colpa del Coronavirus e che, oltre al dolore della dipartita, non ha avuto neanche la possibilità di poterlo salutare un'ultima volta o piangere sulla sua bara. La vostra giovane età non è una scusante, assolutamente".

"Se davvero volete essere protagonisti del mondo ed essere attori del futuro vostro e della comunità dove al momento vivete, come del resto qualunque persona dovrebbe ambire alla vostra età, allora vi consiglio di cambiare subito registro perché al momento, per come vi state comportando, mi sembrate solamente dei giovani coglioni e neanche tanto fighi. Spero che questo episodio e i 400,00 euro di sanzione vi servano di lezione e soprattutto mi auguro di poter cambiare la pessima idea che con questo gesto irresponsabile mi sono fatto di voi" continua ancora il primo cittadino.

"Ringrazio di cuore tutti i ragazzi della Stazione dei Carabinieri di Pietra Ligure e con loro tutte le Forze dell'ordine che in questo momento difficile stanno facendo uno sforzo davvero eccezionale per continuare a garantire la nostra sicurezza e tutelare il nostro benessere" conclude infine il sindaco di Tovo San Giacomo.