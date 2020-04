Se risparmi sul volo, perché spendere di più per parcheggiare all'aeroporto di Roma Ciampino?

L'aeroporto internazionale di Roma Ciampino o Aeroporto Internazionale Giovan Battista Pastine è un aeroporto situato a 15 km a sud-est di Roma e vicino alla tangenziale del Grande Raccordo Anulare e alle autostrade Roma-Napoli e Roma-L'Aquila. È uno dei due aeroporti di Roma, insieme all'aeroporto di Fiumicino. Fu il principale aeroporto della capitale fino al 1960, quando fu aperto il nuovo Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci. Il nome Giovan Battista Pastine si riferisce a un pilota italiano, deceduto nel 1916, durante la prima guerra mondiale. Questo aeroporto gestisce ogni anno oltre 5 milioni di passeggeri. Scopri come raggiungere l'aeroporto, parcheggiare a basso costo e muoverti al suo interno in questo articolo ed evita lo stress con TravelCar!

L'Aeroporto è raggiungibile da Roma percorrendo la via Appia Nuova in direzione dei Castelli Romani. Dalle Autostrade invece, bisogna immettersi sul Grande Raccordo Anulare, direzione Appia Nuova e, all'uscita 23 seguire le indicazioni per "Ciampino Aeroporto". Organizza il tuo prossimo viaggio in semplicità e risparmia partendo dall'aeroporto di Roma Ciampino. Potrai prenotare il tuo volo affidandoti alle maggiori compagnie aeree e agenzie di viaggi online. Non perdere l'occasione di risparmiare: trova voli economici da Roma Ciampino per qualsiasi destinazione del mondo. Prima di metterti in viaggio pianifica il tuo volo confrontando i prezzi dei vari voli da Roma Ciampino. Dopo aver trovato la tua destinazione ideale e aver stabilito il prezzo migliore, se il tuo mezzo per raggiungere l'aeroporto è la tua auto allora dovrai fare la stessa cosa per trovare un parcheggio in prossimità del terminal. L’aeroporto di Ciampino dispone infatti di un unico terminal passeggeri ad un piano, che contiene le aree partenze e arrivi. L’area partenze è costituita da una sala principale con alcuni negozi e servizi, oltre a 31 banchi check-in e 16 gate, dai quali è possibile imbarcarsi. All’interno dell'aeroporto è possibile connettersi alla rete Wi-Fi di ADR, per accedere rapidamente a ogni tipo di contenuti multimediali. La struttura però non rimane aperta 24 ore su 24: in particolare l’aerostazione partenze chiude dalle 00.00 alle 4:00, mentre l’aerostazione arrivi dalle 00.30 alle 5.30. Per i voli di linea, il terminal è utilizzato esclusivamente dalle due compagnie low cost Ryanair e Wizz Air, ma partono e arrivano anche numerosi voli charter. Per prenotare un parcheggio ti consigliamo sicuramente di cercare e confrontare i prezzi online. Filtra la ricerca per durata, fascia di prezzo, compagnia e molto altro. Ma se vuoi andare sul sicuro e non sprecare tempo in lunghe ricerche ed evitare ogni tipo di stress, ti consigliamo di cercare il tuo parcheggio ideale su TRAVELCAR.COM. Su questa piattaforma potrai ricevere tutte le informazioni che desideri e ricorda che prenotare online è la soluzione più comoda e sicura. Su questo portale potrai scegliere e prenotare in modo veloce il parcheggio che meglio corrisponde alle tue esigenze.