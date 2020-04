Carcare, il gruppo "Lorenzi Sindaco": "Rischioso riattivare il mercato in un momento così delicato"

Il gruppo consiliare di minoranza "Lorenzi Sindaco" di Carcare interviene sul tema del mercato settimanale.

Commentano i consiglieri: "In questo momento quando la Protezione Civile invita giustamente i cittadini a rimanere a casa, domani si svolgerà il mercato pubblico in piazza.

Pur capendo l'importanza di un rilancio delle attività produttive e commerciali che andrà sostenuta in maniera forte anche da parte delle amministrazioni ci pare prematura, in questa fase di lotta al virus, l'attività di mercato pubblico. Se pur legittima troviamo esasperata la scelta di far svolgere il mercato in un momento così delicato. Un'azione che vanificherebbe gli sforzi di tutti i Carcaresi che da ormai un mese stanno a casa per fermare il virus. Oltre a mettere in pericolo la salute dei cittadini Carcaresi si rischia di allungare i tempi di uscita dall'emergenza. Già altri comuni hanno fatto ordinanze per evitare assembramenti e hanno di fatto fermato i mercati pubblici.

In più chi vigilerebbe sul rispetto delle distanze di sicurezza e i tempi di acquisto? Crediamo che la scelta della amministrazione sia quantomeno rischiosa e che metta in pericolo l'incolumità dei nostri cittadini".