Lega: "Governo deve dare subito alle forze dell’ordine mascherine idonee e Dpi adeguati al loro prezioso lavoro"

“Occorre che Regione Liguria sia capofila nella decisa e non più rinviabile richiesta di intervento del Governo e della Protezione civile nazionale per fare in modo che siano distribuite, subito ed effettivamente nel più rapido tempo possibile, idonee e adeguate mascherine a tutti gli appartenenti delle Forze dell’ordine che, con il loro prezioso lavoro, operano sul territorio della Liguria, contestualmente agli altri necessari dispositivi di protezione individuale”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale Franco Senarega (Lega) che in tal senso ha presentato un ordine del giorno.

“Ringrazio il presidente dell’Assemblea legislativa Alessandro Piana - ha aggiunto Senarega - per le segnalazioni che mi ha fatto pervenire dall’intero territorio della nostra regione. Dopo avere già fornito il personale sanitario della Liguria, occorre quindi non abbandonare chi esce di casa e scende in campo tutti i giorni per difendere e tutelare la sicurezza delle persone e il rispetto delle norme in vigore, incluse quelle anti Coronavirus”.