Emergenza Covid-19: da Croce Bianca Andora un grazie a tutti i sostenitori e un ricordo di Claudio Alberti

Scrive alla nostra redazione il presidente Marco Poggio: "La Croce Bianca di Andora, con il presente comunicato, vuole ringraziare tutte le associazioni, attività commerciali e persone singole che in questa emergenza Covid-19 sono state e continuano ad essere vicini ai nostri volontari, impegnati nel servizio di trasporto.

Grazie per le donazioni di generi alimentari, per i piatti preconfezionati, per i dolci e anche per le offerte di denaro.

Il Presidente vuole ringraziare anche tutti i volontari, sempre disponibili a dedicare tempo, in particolare in questa emergenza così delicata.

Inoltre la Croce Bianca di Andora vuole ricordare con un pensiero Claudio Alberti, socio benemerito e “pilastro” della Croce Bianca di Laigueglia, che purtroppo ci ha da poco lasciati. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia con questo abbraccio virtuale ma altrettanto vero".