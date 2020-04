Molo 8.44 di Vado Ligure: al via il progetto "S.O.S.teniamoci al Molo"

Il Molo 8.44 informa che, in collaborazione con il Gruppo Pattinatori Savonesi e con il Comune di Vado Ligure, nelle giornate di Giovedì 9 e Venerdì 10, dalle ore 10 alle ore 12,00, verrà allestito nel Centro Commerciale, un banchetto per le raccolta di generi alimentari da donare alle persone e famiglie in difficoltà.

Il banchetto sarà posizionato davanti all’ingresso del negozio Takko (chiuso per DPCM) al fine di mantenere la corretta distanza sociale dalla eventuale coda formatasi per l'accesso al supermercato Coop.

Tutti gli spazi sono all’aperto, con il rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza a tutela della salute, quindi, viste anche le ottime previsioni di tempo, si invitano i clienti e tutti coloro che ne hanno la possibilità, a partecipare alla raccolta, donando anche un semplice pacco di pasta o un qualunque genere non deperibile (NON GENERI DA CONSERVARE IN FRIGORIFERO O SURGELATI), per aiutare in questo momento chi è meno fortunato.

Gli alimenti raccolti saranno consegnati direttamente al Servizio Sociale del Comune di Vado Ligure, che penserà poi alla distribuzione diretta nelle mani di chi ne ha bisogno.

Conosciamo la generosità del territorio savonese e vadese, e confidiamo quindi in una spontanea e altruistica adesione all’iniziativa, che contiamo di ripetere anche nei prossimi giorni.

Ringraziamo sin d’ora quanti parteciperanno concretamente a rendere meno duri questi giorni di festività Pasquali per le persone in difficoltà.