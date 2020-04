Savona, l'Enpa porta cibo agli animali del circo Millennium

Continua la consegna di cibo, da parte dei volontari della Protezione Animali, necessario agli animali del circo Millennium, fermo da febbraio a Savona sul piazzale vicino al tribunale.

"Vi si trovano lama, asini, pony, dromedari, pappagalli, cani, un canguro ed un coccodrillo; ogni tre/quattro giorni i volontari dell’Enpa consegnano frutta, verdure ed ortaggi offerti dalla ditta Salvano Ugo del mercato ortofrutticolo di Quiliano, pane e focacce (Ipercoop Savona e panetteria Il Fornaio di via Boselli), ritagli di carne (macelleria Pino di via Boselli e macelleria di via Cavour) e crocchette (dotazione Enpa), esercenti che l’associazione intende ringraziare pubblicamente" spiegano dall'Enpa.

Viceversa non cessa l’azione dell’Enpa contro l’uso di animali nei circhi, un’attività ultratrentennale che ha visto proprio da Savona le prime, purtroppo vanificate da ricorsi, ordinanze comunali di divieto, seguite poi da regolamenti comunali che impongono il rispetto delle disposizioni CITES per la custodia, anch’essi purtroppo accolti in provincia solo da cinque piccoli comuni.