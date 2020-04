Spotorno, il proprietario di una seconda casa scrive al sindaco: "D'accordo coi provvedimenti, ma si scontino le tasse comunali"

È di ieri la notizia che il sindaco di Spotorno Fiorini ha scritto agli amministratori di condominio una lettera con la quale li si invitava a controllare gli spostamenti dei proprietari di seconde case, invitandoli, in osservanza delle norme di contenimento del contagio da Covid-19, a non recarsi in Riviera.

A rispondere a questa iniziativa è un proprietario originario del Piemonte, il signor Giorgio Cavalleri, il quale tramite il nostro giornale desidera rivolgersi al primo cittadino.

"Buongiorno Egregio Direttore,

ho letto con attenzione l’articolo a firma Mattia Pastorino a proposito del comunicato del Sindaco di Spotorno ( che tra l’altro ho ricevuto in copia tramite il mio amministratore di condominio).

Spotorno per me e la mia famiglia è la nostra seconda residenza, in quanto la frequentiamo praticamente tutto l’anno dal lontano 1964: abbiamo investito negli anni acquistando e vendendo alcune proprietà immobiliari e utilizziamo abitualmente le numerose attività commerciali che insistono sul territorio.

Premesso che siamo d’accordissimo con i provvedimenti presi per arginare il contagio dal Coronavirus e noi è dai primi di febbraio c.a. che, grazie al senso civico che ci contraddistingue, siamo relegati nella nostra residenza principale e non veniamo a Spotorno.