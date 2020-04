Coronavirus, ad Albenga terminata la prima giornata di distribuzione delle mascherine

Terminata la prima giornata di distribuzione delle mascherine ai cittadini di Albenga. Dal comune ingauno arriva un ringraziamento particolare a tutti i volontari che hanno collaborato attivamente a questa iniziativa e a tutti i cittadini che hanno mostrato grande senso civico.

Di seguito i punti di distribuzione per domani, giovedì 9 aprile :

Campochiesa presso l'alimentari Olivieri

Campochiesa in via Cavour c/o alimentari

Vadino presso il Conad

via Cesare Battisti presso il supermercato Gulliver

Piazza Europa c/o verduriere

Reg. Bagnoli nei pressi dell'Eurospin