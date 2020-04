Covid-19, Calizzano vara una 'manovra finanziaria comunale': sospeso pagamento tributi locali

"In questo contingente frangente di continua emergenza per tutti noi, persone, famiglie, lavoratori, pensionati, imprese, associazioni, enti, l’amministrazione comunale di Calizzano ha ritenuto di adottare alcune prime misure a sostegno della nostra comunità, per dare un segnale tangibile e concreto". Lo comunica in una nota il sindaco Pierangelo Olivieri.

"Inoltre, come valutato a margine dell’ultimo Consiglio comunale, il primo tenutosi con collegamenti skype e telefonici di alcuni dei Consiglieri, abbiamo anche assunto ulteriore decisione, condivisa anche in Commissione Capigruppo e pertanto con la prospettiva di approvazione all’unanimità, in questo caso di portata definitiva: l’esenzione dal pagamento della TARI 2020 per il 100% per tutte le attività commerciali (vendita di ogni genere, bar, ristoranti e pizzerie) e per il 50% al momento per alberghi ed hotel. Si tratta di una, per così dire, 'manovra finanziaria comunale' importante per un ente territoriale quale il nostro comune".

"Sappiamo ovviamente che quanto disposto non può di per sé essere risolutivo delle gravissime problematiche che dalla emergenza sanitaria si sono generate in ambito economico e finanziario, ma si tratta senza dubbio di un atto concreto".