Coronavirus, a Borghetto test sierologici per i dipendenti del Comune e per i volontari della protezione civile

In considerazione degli eventi occorsi e a tutela della salute di tutti i dipendenti, domani il Comune di Borghetto, tramite un laboratorio di analisi privato e autorizzato, sottoporrà, su base volontaria, tutti i dipendenti comunali e i volontari della protezione civile agli esami sierologici per indagare l’eventuale positività attuale o pregressa al Covid 19.

I prelievi verranno eseguiti nella sala consiliare del palazzo comunale appositamente allestita per l’occasione e con l’adozione di un particolare protocollo procedurale per evitare assembramenti tra cui la programmazione di ogni singolo prelievo ad orari prestabiliti e un percorso separato per l’ingresso e per l’uscita. Il tutto si svolgerà nella massima sicurezza sia del personale medico che del personale dipendente.