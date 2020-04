Le banche ai tempi del Coronavirus: oggi alle 15 lo speciale per capire le opportunità per aziende e privati. Fate le vostre domande

Sono giorni difficili, molto. Aziende e privati stanno vivendo dal punto di vista economico ore complesse per capire come pianificare la propria sostenibilità, spesso davvero messa in grande crisi dal coronavirus.

Il nostro quotidiano ha condotto una serie di inchieste chiamate 'FARE SQUADRA' per capire la situazione reale del commercio, turismo, mondo economico e sportivo, nonché la situazione di dipendenti pubblici e privati. Lo scenario che ne esce è desolante, da lacrime e sangue. Al centro del sostegno al momento di crisi nonché all’auspicata ripartenza vi sono le banche.

Proprio per questo motivo oggi pomeriggio alle 15 proponiamo una diretta sul nostro quotidiano e sulla nostra pagina Facebook dal titolo: Le Banche al tempo del coronavirus: opportunità per aziende e privati

Parteciperanno alla diretta: Beppe Ghisolfi (Tesoriere e Vicepresidente Europeo delle Casse di risparmio), Giorgio Draperis (direttore generale Bcc Caraglio e Riviera dei Fiori), Riccardo Corino (direttore generale Banca d’Alba), Antonio Miglio (presidente della Cassa di Risparmio di Fossano) e Piero Biagi (direttore generale Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù)