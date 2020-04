Ripartito il mercato settimanale di Carcare, De Vecchi: "Comportamento esemplare di ambulanti e clienti"

Dopo tre settimane è ripartito il mercato di Carcare. Adottando una forma emergenziale per rispettare il Decreto anti Coronavirus del premier Giuseppe Conte.

"Tutto si è svolto regolarmente - spiega il sindaco Christian De Vecchi - Come previsto dal Decreto del premier Conte, erano presenti solamente i banchi che vendono generi di prima necessità".

"Gli ambulanti (dotati di tutti gli strumenti necessari previsti dal Dpcm) si sono comportati bene. Cosi come i clienti che hanno tenuto un atteggiamento composto. Anche loro come i commercianti con guanti e mascherina. Non si è creato nessun assemblamento".

"La ripartenza del mercato settimanale è stata programmata nei minimi dettagli - prosegue il primo cittadino - Il tutto in stretta collaborazione con le locali stazioni dei carabinieri e della Polstrada. Sono stati eseguiti controlli su auto e clienti. Pare senza riscontrare nessuna irregolarità. Inoltre il mercato è stato monitorato dai dipendenti comunali dell'ufficio Commercio".

"L'esperimento di graduale apertura si è svolta positivamente. Grazia sia al controllo efficace, sia ai comportamenti corretti di ambulanti e cittadini - conclude il sindaco De Vecchi - Questo vuol dire che una ripartenza graduale può essere applicata se tutti gli attori in campo (che ringrazio) rispettano le regole".