Spotorno, il sindaco Fiorini scrive agli amministratori di condominio: "Invitate chi ha seconde case in città a non spostarsi"

Aumenteranno i controlli sul territorio di Spotorno nei prossimi giorni, in vista dell'avvicinarsi della Pasqua.

" Nei controlli in questo periodo - ha continuato Fiorini - ci avvarremo anche della collaborazione delle strutture locali di Protezione Civile in modo da moltiplicare gli occhi sul territorio e poter avere contezza della situazione su tutto il nostro comune ".

Ma non solo. È stata inviata a tutti gli amministratori di condominio una lettera in li si invita ad informare i condòmini con seconde case a Spotorno che è vietato raggiungerle, mentre a chi proviene da altre località ma risiede dalle scorse settimane in riviera come sia vietato dirigersi verso località dove si trovano i loro cari.