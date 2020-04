Albenga, cartelli carichi di rabbia contro i turisti affissi clandestinamente di notte per le strade (FOTOgallery)

Sarà lo stato di emergenza, sarà la paura, sarà il nervosismo legato al fatto di stare per giorni chiusi in casa, sta di fatto che oggi Albenga si è svegliata con diversi cartelli attaccati con il nastro adesivo di carta alle strade cittadine.

Difficile capire dalla calligrafia se si tratti di un singolo "cittadino arrabbiato" o di un manipolo di persone che protestano. Il messaggio, comunque è chiaro e univoco: un invito ai turisti e ai proprietari di seconde case di non raggiungere la Riviera Ligure a Pasqua. Il contenuto è questo, ma i toni sono decisamente collerici e aggressivi.

Nei vari cartelli disseminati in giro per la città ce n'è per tutti, senza sconti: attacchi al governatore della Liguria Giovanni Toti e all'assessore della Regione Lombardia Giuseppe Sala, considerati "complici" nel favorire l'arrivo dei turisti dal nord, critiche alle forze dell'ordine, con la frase "non serve l'elicottero, basta leggere le targhe", battutine varie contro i "lumbard" che "avevano schifo per i migranti clandestini e ora vanno in vacanza clandestinamente".

A questo punto è facile prevedere che la fitta rete di videosorveglianza ingauna avrà già identificato gli autori del gesto di protesta.