Continuano ad Albenga i controlli serrati per il contenimento del Covid-19

Come accade dappertutto in Italia, anche ad Albenga i controlli delle Forze dell'Ordine sulle sortite da casa si fa sempre più serrato.

Non si vuole perdere la preziosa occasione della fase 2, guadagnata grazie al calo dei contagi. Quindi Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e altre forze istituzionali stanno facendo di tutto per non perdere l'importante occasione di uscire dal tunnel della pandemia.

Controlli quindi severi sulle autocertificazioni che debbono corrispondere a comprovati motivi validi per uscire di casa.