Crolla il ponte di Albiano, che collega Liguria e Toscana (FOTO e VIDEO)

Questa mattina è crollato un ponte ad Albiano, in territorio toscano, nella statale che collega Santo Stefano di Magra con Aulla.

Il crollo è avvenuto intorno alle 10.30 per cause ancora in via d’accertamento. Non ci sarebbero vittime.



"È crollato questa mattina il ponte che collega le due sponde del fiume Magra nel comune di Aulla, in località Albiano Magra" scrive la Regione Liguria su Facebook.

"Il ponte si trova in Toscana, a poche centinaia di metri dal confine con la Liguria: per le informazioni del caso occorre fare riferimento alla Protezione civile della Toscana, già contattata da Regione Liguria per offrire tutto il supporto possibile attraverso il Polo di Santo Stefano Magra della colonna mobile della Protezione Civile. Regione Liguria si attiverà per valutare i disagi nello spezzino conseguenti all'interruzione di un collegamento molto importante per la mobilità in zona" concludono dalla Regione.

