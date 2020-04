Genova: questa mattina al porto il sopralluogo del Presidente Toti sulla nave 'Splendid' (VIDEO)

Si è svolto questa mattina il sopralluogo del Presidente della Regione, Giovanni Toti, a bordo della nave ospedale ‘Gnv Splendid’, attraccata al porto di Genova.

Attualmente a bordo ci sono 41 pazienti covid, trasferiti dagli ospedali per proseguire la terapia farmacologica per ulteriori due settimane al termine delle quali saranno sottoposti al controllo per valutarne la guarigione: se i due tamponi risulteranno entrambi negativi, i pazienti potranno essere dimessi.

E' già stato attivato il secondo modulo da 25 posti, si sta lavorando per rendere operativo anche il terzo, sempre da 25 posti.