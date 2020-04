Funivie, cassa integrazione e ripristino struttura. Di Sapia (Pd): "Non siamo interessati alle polemiche, lasciamo parlare i fatti"

"Qualche settimana fa siamo stati attaccati dal vice sindaco di Cairo Speranza, la settimana scorsa dal sindaco di Cairo Lambertini che ci accusavano di aver fatto solo false promesse e di esserci dimenticati della questione Funivie. Eppure nella giornata odierna la Commissione bilancio del Senato ha dato il via libera definitivo sia alla cassa integrazione per i lavoratori di Funivie sia per gli interventi di ripristino della funzionalità dell'infrastruttura" cosi commenta Michele Di Sapia, segretario del circolo Pd di Cairo Montenotte.

"Dispiace che i massimi esponenti dell'amministrazione cairese si preoccupino ora, e solo ora, per i lavoratori di Funivie e per farlo polemizzano con chi come il Pd, si è preso impegni che sta attuando. Il provvedimento di oggi ne è la conferma e rappresenta un lavoro di sinergia tra gli esponenti del Partito democratico a livello locale, regionale e quelli a livello centrale nonché dell'impegno dei sindacati".