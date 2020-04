Covid-19, altri due decessi nella casa di riposo di Cengio. Test sierologici su personale e ospiti della struttura

È ulteriormente variata la situazione presso la Residenza Protetta “E. Bagnasco” (Casa Scapoli) in quanto vi sono stati altri due decessi, uno in ospedale e l'altro presso la struttura, mentre si è reso necessario il ricovero di un altro ospite. Lo comunica in una nota il sindaco di Cengio Francesco Dotta.

"Questa mattina sono stati effettuati test sierologici a tutti gli ospiti della struttura e a tutti i dipendenti. Da inizio emergenza sanitaria i decessi totali sono cinque. Mentre le persone attualmente degenti presso l’ospedale San Paolo di Savona sono sette. Insieme all’intera comunità cengese, mi unisco nell’esprimere cordoglio e vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri cari" spiega il primo cittadino.

Questa invece la situazione sul territorio comunale: una persona è ricoverata all’ospedale San Paolo di Savona, positiva al Coronavirus, in condizioni stabili; una seconda invece, si trova in isolamento fiduciario volontario, senza sintomi.

"Come sempre - conclude il sindaco Dotta - rinnovo l’invito a restare a casa e continuare a rispettare le normative di prevenzione adottate per il contenimento del virus Covid-19".