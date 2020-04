Giovannacci Caffè dona il suo caffè e le sue colombe pasquali agli Ospedali di Pietra Ligure e Albenga

Caffè e colombe pasquali sono state donati dalla Famiglia Giovannacci agli ospedali di Pietra Ligure e Albenga destinati ai medici e agli infermieri che in questo momento stanno dando il massimo per tutta la nostra comunità.

In questi momenti difficili per tutto il nostro territorio, sia dal punto di vista sanitario che economico, in cui ogni giorno siamo obbligati a diffondere molte notizie negative, è per noi un piacere poter divulgare iniziative di solidarietà di questo genere che ci riempiono il cuore e ci fanno comprendere quanto in fondo tutti siamo parte di un sistema e oggi più che mai la solidarietà e la gratuità dimostrano la vicinanza di tutti, verso chi in questo momento sta affrontando grandi difficoltà.