Savona, riunione in Prefettura: via ai maxi controlli su strade, autostrade e stazioni

Partiranno i maxi controlli nel weekend pasquale per evitare che i turisti raggiungano le loro seconde case nel savonese.

Questa mattina, dopo l'incontro di ieri di Genova tra i Prefetti liguri e i 4 sindaci dei comuni capoluoghi, nel Palazzo del Governo di Savona si è svolta la riunione del comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico a alla presenza del Prefetto di Savona Antonio Cananà, i vertici delle forze dell'ordine e il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

"E' emersa la necessità di predisporre, in occasione delle festività pasquali, un massiccio piano di controlli per strade, autostrade, stazioni ferroviarie al fine di contrastare l'eventuale esodo di turisti dalle vicine Regioni. Turisti che al termine di questa emergenza sanitaria saremo nuovamente felici di accogliere ma che, in questo momento, per il bene di tutti devono restare nei loro luoghi di residenza. È stata, inoltre, firmata l'ordinanza sindacale, come prescritto dall'ordinanza del Presidente della Regione Liguria, al fine di vietare l'accesso alla spiaggia e alle aree verdi cittadine e collinari dalle ore 24.00 di martedì 7 aprile alle ore 24.00 di lunedì 13 aprile" spiega il sindaco Ilaria Caprioglio.

"La necessità di tale ordinanza sindacale nasce dal bisogno di ribadire taluni divieti già in vigore e inserirne altri, come l'accesso ad aree verdi collinari, in previsione di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Resta in vigore la chiusura di tutti i giardini, parchi pubblici come da decreto del Ministero della Salute. Resta in vigore il divieto di uscire di casa se non per motivi di lavoro, salute, stretta necessità come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Invitiamo la cittadinanza a rispettare tali divieti al fine di non rendere vano il risultato prodotto dall'isolamento sociale di queste settimane" conclude la prima cittadina.