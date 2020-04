L'Istituto "Giancardi-Galilei-Aicardi" di Alassio inaugura i "Days of Open Hands"

Dall’inizio dell’emergenza Covid-19, l’Istituto "Giancardi-Galilei-Aicardi" di Alassio ha operato un grande sforzo di riorganizzazione della didattica e della comunicazione a vantaggio di docenti, allievi e famiglie, rinnovando gli strumenti e inaugurandone di nuovi come pagine social, canale YouTube e, soprattutto, una piattaforma Moodle per la didattica a distanza che sta per essere avviata e lanciata ufficialmente.

La scuola ha una lunga tradizione di rapporti con il territorio, le sue istituzioni e i suoi enti che si è sforzata di non interrompere, anzi di sviluppare con diverse modalità. Non è rimasta sola in questo impegno. Coloro che hanno partecipato in passato alle manifestazioni dedicate a valorizzare le competenze e le eccellenze, collaborando con l’Istituto o viceversa, hanno risposto generosamente, malgrado tutte le comprensibili difficoltà del momento.

A coordinare questa impresa, un presidio a scuola rimasta sempre aperta, il dirigente dottor Massimo Salza e una redazione social media-web che ha operato lavorando a distanza.

La dichiarazione d’intenti, ufficializzata in tutti i modi possibili e consentiti, è stata da subito: la scuola c’è e non lascia nessuno da solo.

I docenti sono impegnati nelle lezioni a distanza e in un decisivo impegno di collante sociale, sospingendo i ragazzi a pensare, a interpretarsi e sostenendoli in tutti i modi possibili. In questa fase, dopo gli appelli video motivazionali e le testimonianze di tante importanti personalità, diretti agli allievi, si cerca di arricchire la didattica a distanza con lezioni complementari offerte da esperti che verranno coordinate e rilanciate dai team dell’Istituto.