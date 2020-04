Quiliano, mascherine gratis per tutti gli over 65

"Ogni cittadina/o ultrasessantacinquenne del comune di Quiliano avrà due mascherine gratuite, direttamente a casa, nella cassetta della posta. Nella giornata di mercoledì 08/04/2020 i volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile di Quiliano hanno concluso la fase di imbustamento della mascherine, messe a disposizione sigillate, dal comune di Quiliano tramite una donazione di un concittadino di Quiliano che ha compiuto un grandissimo gesto di solidarietà nei confronti della propria comunità". Cosi commenta in una nota il sindaco Nicola Isetta.

"Dalla giornata di giovedì 09/04/2020 i volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile di Quiliano inizieranno la distribuzione nelle cassette della posta degli ultrasessantacinquenni di Quiliano, Valleggia, Montagna, Roviasca e frazioni minori. Nella frazione di Cadibona le mascherine verranno consegnate nelle cassette dai volontari della Pro Loco di Cadibona. Con le mascherine verrà consegnato anche 'Vademecum d’istruzioni sull'uso corretto delle mascherine e per la loro sanificazione'".

"Attraverso questa iniziativa riusciamo a coprire una fascia di cittadinanza più delicata e a rischio. Questa iniziativa sarà ulteriormente integrata dalla Consegna che la Regione Liguria farà a tutta la popolazione attraverso le Poste Italiane, nei prossimi giorni".

"Come sindaco - conclude Isetta - sono orgoglioso di questa sinergia tra Comune, cittadino donatore e Associazioni di Volontariato. Per questo oltre a ringraziare nuovamente il concittadino che ha donato le mascherine, esprimo un ulteriore ringraziamento ai Volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile di Quiliano per aver effettuato tutto il lavoro di imbustamento, igienicamente corretto, e per la consegna sul territorio del nostro Comune, escluso Cadibona. Altresì ringrazio la Pro Loco di Cadibona per la distribuzione nella frazione di riferimento".