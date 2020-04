Savona, in Tribunale via all'utilizzo dei termoscanner per il controllo della temperatura

Dal 14 aprile al 30 giugno in Tribunale a Savona verranno utilizzati due termoscanner per il controllo della temperatura corporea delle persone che vogliono accedere ai locali del Palazzo di Giustizia.

La decisione è arrivata per attuare le misure di precauzione per il contenimento del pericolo di contagio e tutelare la salute di tutte le persone che operano negli uffici

Il controllo, che consiste esclusivamente nel rilievo senza registrazione del dato, verrà eseguito dalle guardie giurate all'ingresso del palazzo di giustizia con il consenso dell'interessato. In caso di mancato consenso non si potrà accedere al palazzo.

"Nel caso in cui si dovesse rilevare una temperatura corporea superiore a 37°,5 non sarà consentito l'accesso. La persona in tali condizioni dovrà recarsi immediatamente presso il proprio domicilio, munita di idonea mascherina, e dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante seguendo le sue indicazioni" spiegano dal Tribunale.