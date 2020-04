Il consigliere comunale Rossi: "100 mila euro dal turismo per aiutare gli andoresi"

“Bene l’apertura del conto corrente dedicato alle persone bisognose, ma non basta, ora bisogna trovare nuovi e importanti finanziamenti. L’amministrazione comunale ha ben operato mettendo a disposizione di tutte le persone che concretamente vogliono e possono aiutare gli altri uno strumento efficace e di immediato utilizzo" commenta il consigliere di maggioranza Paolo Rossi.

"Credo tuttavia che la situazione sia seria e sono convito che molti andoresi più che donare avranno bisogno di prendere aiuti da questo conto corrente, ragione per cui, come consigliere comunale propongo alla Giunta di dimezzare, attraverso una variazione di bilancio, i capitoli di spesa che finanziano le manifestazioni turistiche, culturali e sportive, per meglio aiutare gli andoresi bisognosi, avremo così subito disponibili oltre 100 mila euro".