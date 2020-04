Vaccarezza: "Proposta detassazione 70% stipendi personale medico bocciata dai 'PentaPiddini' in Commissione Bilancio del Senato"

"Ieri è stata una giornata impegnativa sotto diversi punti di vista. Stiamo continuando a dire a tutti di stare a casa, continueremo a farlo e non certo perché ci divertiamo, ma perché vogliamo che comprendiate che dovete essere responsabili non solo per voi stessi ma anche per chi vi sta vicino" commenta Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di "Cambiamo".

"Da giorni ringraziamo, con orgoglio, tutti coloro che con tutte le loro forze combattono l'emergenza Coronavirus. Con il collega Paolo Ardenti, abbiamo portato e fatto approvare martedì in Consiglio Regionale un ordine del giorno che impegna la giunta a far si che il personale del SSL usufruisca di un premio economico: questo perché abbiamo ritenuto doveroso che ai ringraziamenti verbali seguissero quelli concreti. Ieri in Commissione Bilancio del Senato, una proposta analoga, che prevedeva la detassazione del 70% degli stipendi del personale medico, con un conseguente aumento della retribuzione è stata bocciata dai PentaPiddini"

"Si, bocciata! La cosa in realtà, non mi sorprende. Da quando è iniziata questa storia, dalla loro parte non sono arrivate altro che critiche e polemiche. Questo no, questo nemmeno, e avete fatto così, e non avete fatto cosi... perché voi cosa avreste fatto? Ah no è vero, qui in Liguria abbiamo già visto di cosa siete capaci, quali sono le vostre attitudini alla gestione delle emergenze... Dio ce ne scampi".

"Predicate bene e razzolare malissimo, e l'esempio più lampante, carta igienica al posto delle mascherine a parte, è quella che voi avete chiamato, non so con quale coraggio, "potenza di fuoco" per aiutare gli italiani: che consiste nel farli indebitate con le banche - conclude - Le cose sono due: o il vostro è proprio un piano per distruggere completamente questo Paese, o siete davvero totalmente incapaci ad assumere qualsiasi decisione che abbia come obiettivo il bene degli Italiani.Esattamente la differenza che passa tra dire: Viva l'Italia, oppure dire, Italia Viva.I meriti di chi davvero lavora per i cittadini vanno riconosciuti, le pacche sulle spalle non sono sufficienti: e' ora che la smettiate di prendere in giro gli italiani".