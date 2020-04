Emergenza Covid-19: sono quattro le persone positive a Cosseria

Quattro persone positive al Covid-19. Lo comunica il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro.

"Abbiamo tredici persone attenzionate. Probabilmente nelle prossime ore diventeranno quattordici - spiega il primo cittadino - Nel dettaglio: otto sono state sottoposte a test con tampone (quattro positivi, due negativi e altrettanti in attesa di responso). Una persona si trova in quarantena perché rientrata dall'estero. Un'altra in isolamento volontario per aver lavorato in ambiente sanitario con persone positive. Altre quattro sempre in isolamento perché coabitano con le persone positive".

"Nessuno si deve sentire solo o vergognarsi - conclude il primo cittadino - Se si accusa febbre, mal di gola, tosse, difficoltà a respirare e affaticamento, bisogna avvisare il proprio medico curante chiedendo che venga effettuato il tampone. Non occorre andare in ospedale. Viene fatto a domicilio, ma solo se viene richiesto dalla persona con sintomi. Se si presentano persone senza che voi lo abbiate richiesto, fate attenzione, potrebbero entrare per compiere un furto".