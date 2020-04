Ulivi liguri colpiti dall'Euzophera: Regione Liguria dirama una scheda tecnica

Sono diverse le segnalazioni giunte a Coldiretti per alcuni danni rameali alle piante di ulivo della nostra Regione.

Si parla di fessurazioni e rigonfiamenti. A tal proposito è stata quindi avviata una raccolta di informazioni anche tramite un specifico questionario on-line curato dal CAAR e un approfondimento bibliografico che ha portato alla stesura di una nuova scheda tecnica pubblicata dall'ufficio Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo di Regione Liguria.

Si tratta di danni arrecati dalla presenza di alcuni lepidotteri del genere Euzophera, noti per arrecare danni alle oleaceae, già presenti in Spagna e Grecia e recentemente osservati anche in Liguria.

Le larve sono inizialmente di colore biancastro, successivamente tendente al verde chiaro con testa marrone e possono misurare fino a 25 millimetri: appena sgusciate penetrano all’interno del legno di cui si alimentano, scavando gallerie fino al raggiungimento dello stadio di crisalide e alla fuoriuscita dell’adulto.