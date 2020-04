Borgio Verezzi: gli Auguri di Pasqua dell'amministrazione ma anche un invito alla prudenza

In queste settimane di emergenza il Comune di Borgio Verezzi ha manifestato la propria vicinanza alla popolazione attraverso messaggi veicolati con gli altoparlanti sulle autovetture della polizia locale.

Consigli per rispettare le normative, regole essenziali di buonsenso, inviti alla responsabilizzazione... E in questo weekend pasquale da parte del Comune parole di speranza e di riflessione.

Il messaggio, scritto dal sindaco Renato Dacquino, è stato letto dalla vicecomandante Eva Verus della Polizia Locale e sarà divulgato domani, sabato 11 aprile, con gli altoparlanti.

"Domani è Pasqua. Questa comunicazione è saluto, vicinanza e augurio. Pasqua è rinascita, Auguri a tutti. Auguri di cuore, auguri di fede (...) La gioia della festa è anche attenzione a rispettare noi e gli altri. Serve responsabilità. Dobbiamo essere attenti".

Un messaggio positivo, quindi, ma anche un invito a rispettare delle regole troppo spesso trascurate. E non solo le parole dell'amministrazione: la registrazione, infatti, comprende il suono delle campane cittadine e canti religiosi per rafforzare il senso di comunità e coesione, anche se non ci si potrà ritrovare tutti insieme a Messa.