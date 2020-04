Ceriale, bollette dell'acqua con scadenza già trascorsa. Il vicesindaco: "Non tenetene conto"

Attraverso le piattaforme social il vicesindaco del Comune di Ceriale, Luigi Giordano, sta rendendo nota una precisazione in merito alla bollettazione idrica.

Spiega Giordano: "In questi giorni stanno arrivando agli utenti della servizi ambientali di Ceriale le bollette dell'acqua. Le bollette recano la data di scadenza di marzo 2020.

Non prendete in considerazione tale scadenza in quanto è legata a ritardi tecnici dovuti al problema del Coronavirus e al personale ridotto degli uffici postali. Naturalmente non sarà applicata nessuna morosità e potete pagare le bollette con tutta comodità nei prossimi giorni".

Spiega ancora Giordano: "Ho divulgato questo annuncio dal momento che numerose persone mi hanno chiamato per questo disguido, e io volentieri vi comunico questo messaggio da parte della servizi ambientali".