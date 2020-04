Mascherine alle imprese, Confartigianato: “Apprezzato il gesto di sensibilità della Regione”

“Le imprese liguri hanno dimostrato di apprezzare il gesto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e degli assessori allo Sviluppo economico Andrea Benveduti e alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, che ringraziamo nuovamente per la sensibilità”. È questo il commento di Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato Liguria, alla risposta entusiasta delle imprese nel ricevere le mascherine offerte da Regione Liguria.

Sono circa 2.500 le imprese liguri che, insieme ai loro dipendenti, hanno ricevuto a oggi un set di mascherine protettive offerte da Regione Liguria. A Genova 894 imprese per oltre 85 mila mascherine consegnate, mentre nella provincia di Savona ne hanno beneficiato 582 imprese e dipendenti per un totale di 47 mila mascherine. Sono 25 mila le mascherine consegnate in tutta la provincia della Spezia a oltre 500 imprese. Nella provincia di Imperia le imprese raggiunte sono 475 con circa 15 mila mascherine consegnate.

Dai taxisti al trasporto merci, dagli alimentaristi alle imprese di pulizia e sanificazione, dalla cantieristica al commercio, dall’autoriparazione alle onoranze funebri: sono alcuni tra i settori in attività che ne hanno beneficiato.

Martedì 14 aprile terminerà il primo giro di consegne alle imprese che in questi giorni hanno prenotato le mascherine nelle sedi della Confartigianato in Liguria.