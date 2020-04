Coronavirus e la Pasqua "blindata", controlli dei carabinieri al casello di Varazze (FOTO)

“Liguria chiusa per Pasqua”. Un messaggio ribadito a più riprese con l'obiettivo contrastare gli arrivi in Riviera di persone dirette verso le seconde case.

I carabinieri a Varazze dal primo pomeriggio stanno eseguendo servizi ad hoc nel casello autostradale, effettuando tutti i controlli sulle auto in entrata ed in uscita (foto di Christian Flammia).

"Continueremo a presidiare il casello autostradale, le strade, la passeggiata, il centro storico, i negozi, i centri commerciali verificando che ci sono persone residenti e che abbiamo giustificati motivi. Questo servizio lo garantiremo da oggi fino a lunedì" ha spiegato in diretta a Savonanews il comandante della polizia locale di Varazze Mauro Vercesi.

"Avevo fatto una proposta che prevedeva l'obbligatorietà di ingresso in autostrada per le autovetture non passando dal Telepass ma con ritiro manuale del biglietto di transito a fronte dell'esibizione dell'autocertificazione con una prima scrematura -spiega il sindaco Alessandro Bozzano - Non era possibile farlo in quanto l'ordine di esibizione può essere svolto solo da forze di polizia. Avevo inoltre chiesto al Prefetto per il weekend pasquale una chiusura di tutta una serie di caselli, tenendone aperti solo alcuni di uscita di accesso al levante savonese, avendone così solo pochi aperti con le forze di polizia a disposizione. C'è un accordo con le polizie locali limitrofi dove prevede l'interscambio degli agenti e avrebbe consentito così a tutte le forze di riuscire a controllare i caselli rimasti, ma la proposta non è stata accolta, verosimilmente perchè ci sono ragioni di ordine, secondo me, diverso".