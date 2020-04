Emergenza Covid-19, altri tre decessi nella casa di riposo di Cengio

Altri tre decessi nella Residenza Protetta “E. Bagnasco” (Casa Scapoli). Due nella struttura e uno in ospedale. Lo comunica in una nota il sindaco di Cengio Francesco Dotta.

"Da inizio emergenza sanitaria pertanto - prosegue - i decessi totali risultano essere otto. Rinnovo nuovamente la vicinanza ed il cordoglio, mio e di tutti i cittadini cengesi, alle famiglie che hanno perso i propri cari. Al fine di dare una corretta informazione, ritengo necessario comunicare che, in generale, le persone decedute manifestavano altre patologie, anche gravi, che inevitabilmente ne hanno compromesso il quadro sanitario complessivo".

Questa invece la situazione sul restante territorio comunale: una persona ricoverata all’ospedale San Paolo di Savona, positiva al Covid-19, in condizioni stabili; un'altra in isolamento fiduciario volontario, senza sintomi, con scadenza della quarantena il 14 aprile.

"Siamo alla vigilia del weekend pasquale durante il quale, come abitudine, si fanno le prime gite e scampagnate primaverili. Vi chiedo, per favore, di evitarle e di rimanere presso la propria abitazione. Non vanifichiamo lo sforzo che tutti noi, sino ad ora, abbiamo fatto - aggiunge il primo cittadino - Segnalo anche che, in questo fine settimana, le forze dell’ordine saranno particolarmente presenti ed attive sul territorio, al fine di impedire uscite non autorizzate".

"Seppure in un momento particolarmente complicato e triste come quello che stiamo vivendo, auguro a tutti, insieme all’intera amministrazione comunale, i migliori auguri di buona Pasqua" conclude il sindaco Dotta.