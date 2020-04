Coronavirus, l'ASD Baia del Sole Alassio-Laigueglia dona 210 mascherine alla Croce Rossa alassina

"Era previsto arrivo e partenza ad Alassio per La Mezza della Baia del Sole 2020. Il virus ci ha obbligati a rinunciare. Per quest’anno. Ma siamo runners. Anche se un po' attempati, siamo abituati a lottare. Sempre. In queste occasioni dobbiamo farlo fare a chi ne ha le competenze. Abbiamo acquistato 210 mascherine che abbiamo consegnato alla Croce Rossa di Alassio. Un piccolo gesto per aiutarli a farci uscire da questa emergenza, perché noi il prossimo anno vogliamo rivedere la festa e la vita de La Mezza della Baia del Sole ad Alassio e Laigueglia". Così i runners della ASD Baia del Sole Alassio-Laigueglia comunicano il loro contributo nella lotta all'emergenza Coronavirus.