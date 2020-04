La Urban Climb Asd e l'avvocato Reforzo donano 35 kg di caffè alla cardiologia del Santa Corona

La palestra di arrampicata boulder Urban Climb ASD e l’avvocato Matteo Reforzo hanno donato 35 chili di caffè al reparto di Cardiologia dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in accordo con il Dottor Sharham Moshiri e la dottoressa Annamaria Nicolino.

"Un gesto di solidarietà verso i medici che in questo difficile momento lavorano in prima linea per contrastare il virus Covid-19" spiegano dall'associazione sportiva.