Il Circolo Fotografico S. Giorgio di Albenga piazza due team in Top 20 al Gran Premio Nazionale Italia per i photoclub

Il Circolo Fotografico S. Giorgio di Albenga ha estratto dall’uovo del Gran Premio Nazionale Italia per i photoclub, una bella sorpresa pasquale, piazzandosi al decimo posto assoluto con la sua prima squadra e al diciassettesimo ex aequo con il suo secondo team.

Il risultato è particolarmente lusinghiero perché si sarebbe potuto accorpare le foto migliori in una sola squadra e arrivare ancora più in alto, ma per la particolare missione del sodalizio si è preferito partecipare con quanti più fotografi possibile, ben diciannove soci, mostrando ulteriormente i progressi costanti del gruppo. La formula di quest’anno, richiedendo tutte foto inedite, ha permesso di valorizzare tanti bravi fotografi, meno vincenti di altri solo perché impegnati con famiglia e lavoro.