La Voce dei Giovani con Yepp Albenga: "Se potessi tornare indietro..."

YEPP Albenga è l’associazione che aiuta i giovani a realizzare le proprie idee, a diventare cittadini attivi, e a portare ad Albenga il cambiamento che desiderano. Ha sede nel Centro Giovani di Piazza Corridoni 9, ex Cinema Astor.

Se potessi tornare indietro…

"Se potessi tornare indietro nel tempo e cambiare qualcosa della tua vita, cosa cambieresti?"

Quante volte in un qualche momento della vita ce lo siamo chiesti e pensato a quell'errore madornale che potevamo benissimo evitare in modo tale da non soffrire?

Una delle cose del mio passato, che è effettivamente una cosa stupida, la cambierei assolutamente. Ero in seconda superiore e la mia insegnante di italiano ci doveva far fare un tema. Aveva appena nevicato, cosa rara a Finale Ligure, e una delle tracce era appunto su "racconta di una giornata sulla neve". Avevo iniziato tipo diario: "Mi sono svegliata e ho fatto... Dopo è successo questo..." Mi faceva schifo. Era una traccia semplice che stava avendo risvolti noiosi.

Ho scritto una storia su un fiocco di neve. Un piccolo fiocco che vola nel cielo e vede le varie cose, i bambini che ridono, gli animali, la gente vivere con la neve, e poi l'ipotetica morte leggera sulla spiaggia. Sembrava un racconto per bambini. Il tema era piaciuto tanto alla mia insegnante, ho preso 9. E un 9 da lei era un evento.

Alla consegna dei temi, mi chiese di poterlo leggere alla classe. Non avevo mai ricevuto un tale onore, così risposi di sì.

Tornerei indietro per sputarmi in faccia e dirmi di non farlo leggere.

La cocca della prof, trovando il mio tema da 9 una cosa a cui attaccarsi, per due temi dopo ha usato la mia idea per far "parlare" un pacco di pasta che esce dal negozio e un cellulare dentro ad una borsa. Ha ovviamente preso due 9. E io ho vissuto male il resto dei miei anni, con questa che si vantava di una cosa che avevo creato io. Perché ogni volta era un vantarsi di qualcosa. Era come dire, la mia nemica numero uno, anche se non ero proprio la più brava della classe, ma il suo modo di fare mi faceva venire il nervoso qualunque cosa facesse.

Io sono una persona rancorosa, lo ammetto, ma non riesco a non pensare a questo episodio. Se davvero avessi detto di no, per un qualunque motivo, la mia vita a scuola sarebbe stata diversa?

Un’altra cosa sarebbe sicuramente non fidarmi troppo delle persone sbagliate. Sono sempre stata una persona timida, che non si fidava di nessuno, poi ho iniziato ad aprirmi, ad essere amica di tante persone e questo è stato un male solo perché poi iniziavo a trattare tutti allo stesso modo e non avere segreti con nessuno, forse quello lo cambierei. Ho fatto tante scelte senza pensarci o senza pensare alle conseguenze, tornerei indietro per modificarle, ma ripensandoci, forse anche queste scelte mi hanno aiutato a crescere? Se avessi scelto la scuola per meccanici invece che quella per i grafici? Avrei probabilmente potuto aiutare mio padre nel suo lavoro, ma non avrei conosciuto le mie amiche e le mie nemiche.

E allora vogliamo davvero tornare indietro per cambiare il passato?

Se avessi fatto scelte diverse durante il resto della mia vita, sarei quella che sono ora? Chi può mai saperlo! Consiglio che non ho seguito io: immaginate tutte le opzioni di una scelta, perché ogni tanto ci sta seguire l’istinto, ma cercate di non sbagliare per non avere rimpianti o rimorsi dopo!

L'autrice di questo articolo:

Eleonora Gallo, 26 anni, partecipa ai laboratori di creatività di YEPP Albenga ed è stata Youth Leader in vari scambi nazionali e internazionali.