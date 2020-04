Pizzorno: "Momenti di apprensione per per le oltre 300 associazioni sportive del Savonese iscritte al CONI"

Una considerazione su questa Pasqua "atipica" da parte di Roberto Pizzorno, delegato provinciale CONI Savona: "Anche se in una circostanza purtroppo inusuale a causa della pandemia che ci ha colpiti, in occasione delle festività pasquali, sono a porgervi i miei più sinceri auguri. Sono sicuro che passata questa tempesta tornerà a risplendere il sole e lo sport, in tutte le sue sfaccettature, farà sentire il suo calore.

Con molti dirigenti di società ci siamo sentiti telefonicamente o incontrati virtualmente, in queste ultime settimane, e tutti hanno espresso la grande preoccupazione per il riavvio delle proprie attività ed il poco supporto da parte delle Istituzioni. Come Coni ci siamo mossi subito, grazie alla tenacia del Presidente Regionale Antonio Micillo e della Giunta richiedendo un aiuto concreto per le associazioni sportive: qualcosa è stato fatto a livello Regionale e Nazionale, ma poco rispetto al grande numero di associazioni presenti sul nostro territorio.

In provincia di Savona, ad esempio, sono oltre 300 le associazioni sportive iscritte al registro Coni, e tutte stanno passando momenti di grande criticità ed apprensione. Lo Stato deve sentire il grido di dolore che arriva da parte della popolazione italiana e prendere coscienza che, anche il grande mondo del volontariato sportivo è stato messo in ginocchio. E’ un dovere, non solo morale, farlo rialzare.

Ringrazio tutti voi dirigenti, per la grande consapevolezza della situazione e la determinazione nel fare di tutto per poter scendere in campo, anche in questo contesto surreale.

Per tutte le discipline non sarà facile ricominciare, alcune Federazioni hanno alzato bandiera bianca, altre proveranno a ripartire, altre ancora ad iniziare. Sono vicino a tutte le associazioni sportive e sono certo che anche se non sarà facile ci rialzeremo piano piano più forti di prima perché lo sport è vita. Qualche battaglia potrà essere stata persa ma la guerra, quella no e noi possiamo e dobbiamo vincere":