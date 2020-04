Varazze, approvato il progetto esecutivo della caserma dei vigili del fuoco

E' stato approvato il progetto esecutivo della nuova caserma dei vigili del fuoco a Varazze.

Ad annunciarlo è il sindaco Alessandro Bozzano che ha specificato che l'amministrazione comunale investirà circa 100/150mila euro per la demolizione dei due capannoni degli ex cantieri Baglietto.

Il comando dei vigili del fuoco centrale provvederà così a bandire la gara entro giugno, ed entro ottobre verranno assegnati i lavori. Partiranno così le demolizioni e poi interverrà il Ministero che andrà avanti con le ulteriori demolizioni e la ricostruzione.

Il piazzale operativo del distaccamento in prima ipotesi era previsto lato mare in area demaniale marittima invece poi il comune ha proposto lo spostamento a lato della via Aurelia

La cifra totale dovrebbe attestarsi intorno ai 2 milioni e 155mila euro.