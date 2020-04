Andora: la rassegna "Sguardi laterali" diventa in videoconferenza

L’incontro visibile sul sito di Palazzo Tagliaferro ( http://www.palazzotagliaferro.it/ ) vedrà l'Assessore alla Cultura Maria Teresa Nasi accogliere il poeta e scrittore Roberto Piumini che in conversazione con Christine Enrile, presidente di CEContemporary approfondirà a figura dell’importante di Gianni Rodari, autore italiano che con le sue storie e filastrocche ha rivoluzionato la letteratura per ragazzi.

L’evento, inserito nel programma delle iniziative ufficiali per il centenario della nascita di Gianni Rodari, sarà arricchito dai preziosi contributi dell’insegnante Elisa Castelli della Scuola Primaria A.S. Novaro di Andora e della Biblioteca del Comune di Andora.

Con Roberto Piumini si parlerà di come leggere Rodari sia una delle cose che possono cambiare la vita, e come sia caratteristica dei grandi scrittori per ragazzi riuscire a cambiarla non solo ai bambini ma anche agli adulti.