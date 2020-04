Finale Ligure, la domanda di un Lettore: "Passeggiare per breve tempo entro i 200 metri si può o no?"

Da un nostro Lettore riceviamo e pubblichiamo:

"Scrivo qui per avere maggiore chiarezza riguardo la questione del diritto a passeggiare entro i 200 metri (ovviamente in maniera limitata e senza abusare di questo strumento). Il Viminale dice che è consentito camminare nei 200 metri. In Veneto (l'ho letto nelle notizie) sono state multate persone a 150 metri da casa e Zaia ha detto che potranno fare ricorso. In Liguria dovrebbe esserci il limite dei 200 metri come in tutta Italia, anche se nella norma forse non è scritto esplicitamente (ma il Viminale l'ha specificato dopo). Ho chiamato i carabinieri di Finale Ligure e mi è stato detto che non esiste il limite dei 200 metri, ma solo le immediate adiacenze dalla propria abitazione.

Chiedo pertanto che la Regione Liguria e il Comune di Finale Ligure facciano chiarezza e dicano se questo diritto al passeggiare nei 200 metri esiste o meno (evitando assembramenti naturalmente). Ho altre fonti che dicono che esiste, per cui qualcosa non quadra, ma ovviamente non voglio trovarmi a dover fare ricorso anche dovessi vincerlo. Non esco da quasi un mese e per altri giorni probabilmente non uscirò, ma ci vorrebbe maggiore comprensione verso chi si impegna a non uscire per settimane. Non sto parlando di casi di persone che stanno fuori per molto tempo nei 200 metri (quello non sarebbe etico), o che escono più volte al giorno, ma di una passeggiata veloce.